Москва, 24 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Вопрос снижения ключевой ставки Банка России будет рассмотрен сегодня, 24 марта, на заседании Совета директоров ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Напомним, ключевая ставка ЦБ сейчас равна 10%. Эксперты расходятся в прогнозах по её изменению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что Банк России снизит ставку, диапазон возможного сокращения — 0,25−0,5%.

По его словам, сейчас десятипроцентная ставка гораздо выше уровня инфляции.

«Более того, керри-трейд, поддерживающий рубль, уже тормозит и промышленное производство, и импортозамещение», — сказал он.

Эксперт отмечает, что министр финансов России Антон Силуанов считает текущий курс рубля завышенным минимум на 10%, что происходит главным образом из-за керри-трейда.

Керри-трейд — это стратегия инвесторов на фондовом и валютном рынках, учитывающая наличие различных процентных ставок относительно средств в национальных валютах стран.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко также считает, что ключевая ставка может быть снижена на 0,25%, и это устроило бы всех на рынке.

Читайте подробнее: «Сценарий снижения ставки до 0,25% стал бы компромиссным для всех»

17 марта на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин заявил, что преждевременное снижение ключевой ставки может ослабить рубль и повысить инфляцию.