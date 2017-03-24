Киев, 24 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум. На Украине в последний момент сорвалась сделка по продаже украинских структур Сбербанка. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам одного из них, основным претендентом на покупку «дочки» выступал бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский. Второй источник газеты отмечает, что активная фаза переговоров продолжалась с декабря 2016 г., когда со стороны Украины к ним присоединились управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов.

Один из источников газеты добавил, что в конце января текущего года Пасенюк предложил сделать частью сделки «понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen». Однако после озвученной стоимости этого актива в $250 млн при реальной цене не более $120−140 млн сделка потеряла для потенциальных покупателей всякий смысл.

«Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120−140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины ввели санкции против украинских банков с российским государственным капиталом после того, как Сбербанк заявил, что начинает обслуживание клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Ограничительные меры Киева запрещают российским кредитным организациям на Украине переводить средства за пределы страны. Фактически эти банки были взяты в заложники.

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