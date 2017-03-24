Грозный, 24 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Все участники нападения на воинскую часть Росгвардии в районе станицы Наурская Чеченской Республики уничтожены. Всего убито шестеро боевиков, сообщили ИА REGNUM 24 марта в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

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По данным ведомства, вооруженное нападение произошло сегодня ночью, около 02:30. Завязался бой. В результате бандиты были нейтрализованы. У двоих из них были обнаружены муляжи поясов смертников.

НАК также подтверждает потери среди военнослужащих. Число погибших и раненых не уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России. Проводится опознание нейтрализованных преступников.