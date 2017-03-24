Абакан, 24 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Хакасии в ходе расширенного совещания с участием главы региона Виктора Зимина местные сельхозтоваропроизводители подняли острый вопрос — формирование тарифа на электроэнергию. Участники совещания озвучили, что новые тарифы за электричество увеличили финансовую нагрузку на сельчан.

Ефим Чепцов. Выезд на работу. 1947

«Все наши производства по переработке молочной и мясной продукции, пекарни работают на электричестве. В этом году с новыми тарифами мы не то что не развиваемся, мы просто уходим в минус», — цитирует пресс-служба республиканского правительства директора ООО «Бирюса» Александра Щербакова.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Щербаков уточнил, что в «минус» уходит пекарня, которая содержится в деревне как социальный объект: «В связи с тем, что хлеб производится для работников и жителей села, с учетом нынешнего тарифа мы его производим в минус для себя». Предприниматель привел пример, что в конце 2015 года он оплачивал электроэнергию по тарифу 4,05 руб./кВт·ч, а уже в январе 2017 года — 5 рублей 80 копеек за кВт·ч.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, Виктор Зимин поручил создать рабочую группу, которая проверит экономическую обоснованность энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей. В нее войдут представители Минсельхозпрода и Госкомтарифэнерго республики, сельхозтоваропроизводители. Возглавит группу заместитель главы республики Иван Вагнер.

«Накануне я дал поручение разобраться с экономической составляющей новых энерготарифов, потому что на бизнес легла большая нагрузка. Бизнес не получит прибыль — республика потеряет налоги. К тому же все это скажется на ценовой политике товаров — это все одна цепочка. Нужно всесторонне разобраться в этом деле, чтобы принять обоснованное решение. Для этого, в том числе, нужно понять, какую составляющую в себестоимости производимой продукции занимает электроэнергия», — подчеркнул Зимин.

Добавим, 22 марта в Абакане состоялось рабочее совещание по сбалансированности бюджета. Отдельно участники совещания обсудили вопрос тарифов на электроэнергию. Глава Хакасии сделал вывод, что «градус напряжения в среде малого и среднего бизнеса, связанный с повышением тарифов, нарастает, хотя изначально те расчеты, которые легли в основу принятого решения, не должны были слишком болезненно отразиться на предпринимателях».

Первому заместителю руководителя региона Олегу Наму поручено разобраться в ситуации и выяснить, «что в реальности происходит с тарифами на электроэнергию». «Мы считали, что привели их в соответствие с федеральным законодательством, сохранили самый низкий тариф для населения в России после Иркутской области. Но что происходит сегодня с бизнесом? Конечно, никто не рад повышению тарифа, и мы этому не радуемся, так как это потеря прибыли. Однако нужно проверить, какая доля электроэнергии участвует в себестоимости производимой продукции. Мы долго боролись, но были вынуждены уйти от «последней мили», перейти на налоговую базу, закрепили ряд преференций для себя именно по налогам… Но ситуация требует вмешательства и тщательного анализа, чтобы принять взвешенное решение», — подчеркнул Зимин.

Напомним, в январе 2017 года в Хакасии, как и в других регионах России, изменились тарифы на электроэнергию для прочих потребителей (различные бюджетные учреждения, предприниматели, юридические лица — все, кроме населения). При этом в Государственном комитете по тарифам и энергетике региона в начале текущего года заявили, что «изменение стоимости электроэнергии не окажет критического влияния на работу предпринимателей Хакасии».

Выделяются две основные группы потребителей электрической энергии: население и прочие категории. Тариф для населения меняется один раз в год — 1 июля. В этот раз цифры будут проиндексированы на 3,9%. То есть для тех, кто проживает в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными приборами, киловатт подорожает с 1,92 до 1,99 руб. В жилье с электроплитами — с 1,34 до 1,39 руб.

Что касается прочих потребителей, здесь складывается иная ситуация. Госкомтарифэнерго Хакасии не устанавливает для них конечные тарифы. Окончательная цена состоит из регулируемой (плата за услуги по передаче электрической энергии по сетям региональных сетевых организаций, плата за услуги энергосбытовых организаций — гарантирующих поставщиков, и прочие инфраструктурные платежи) и нерегулируемой частей. Последняя, в свою очередь, состоит из стоимости электроэнергии, складывающейся на оптовом рынке. «Стоит отметить, что эта цена постоянно меняется. Так, есть сезонные колебания, связанные с технологическими процессами. В связи с этим, назвать конкретную цифру — на сколько изменится тариф для прочих потребителей, включая предпринимателей Хакасии, невозможно. По прогнозам специалистов Госкомитета, данные расчетки за ноябрь 2016 и январь 2017 для юридических лиц увеличатся на 8−15%, в зависимости от категории потребителей», — говорилось тогда в сообщении Госкомтарифэнерго.

Уже в марте 2017 года в Государственном комитете по тарифам и энергетике сделали следующее заявление: «Недовольство предпринимателей в связи с увеличением тарифов предельно понятно, но здесь также нужно учитывать, что рост цены обусловлен общими процессами в экономике. Поэтому в рамках закона специалистами ведомства утвержден экономически обоснованный тариф, согласованный с Федеральной антимонопольной службой России».

В марте же на специально созванной для обсуждения вопроса тарифов пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета Олег Тропин сообщил, что для прочих потребителей конечные тарифы на электроэнергию в январе 2017 года по отношению к аналогичным показателям декабря 2016 года в среднем выросли на 15 — 26% в зависимости от уровня напряжения питающей сети в точке присоединения и мощности энергопринимающих устройств потребителя.