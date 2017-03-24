Нью-Дели, 24 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. В ближайшие два-три месяца в индийском городе Бангалоре начнется выпуск смартфонов iPhone от Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

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Издание уточняет, что к сборке устройств приступит тайваньский подрядчик Apple, компания Wistron Corp. Сначала планируется запустить в производство модели 6 и 6S, после чего к выпуску будут готовить и модель 5SE.

«Были сделаны почти все приготовления для запуска первого этапа проекта Apple при участии Wistron», — отмечает источник издания.

В пресс-службе американской корпорации сведения комментировать не стали, отметив лишь, что Apple упорно работала над развитием своей деятельности в Индии. В компании Wistron заявили, что «дальнейшие слухи и спекуляции» комментировать не намерены.

По данным Counterpoint Research, в 2016 году объем поставок в Индию смартфонов вырос на 18%, в то время как для всего мира в целом этот показатель составил 3%. Однако в среднем смартфон в Индии стоит $150, а iPhone SE предлагается по гораздо большей цене — $330.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года о подготовке к выпуску продукции Apple сообщило Министерство электроники и информационных технологий Индии. По мнению властей страны, это будет способствовать развитию передовых технологий и даст преимущества Индии в глобальной конкуренции.

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