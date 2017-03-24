Москва, 24 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Политика контрсанкций, введенная в ответ на санкции ряда стран Запада, поддерживается большинством граждан РФ, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Контрсанкции, действующие с 2014 года, одобрили 42% респондентов, в год введения эту меру одобряли 84% опрошенных, в 2015 году — 73%. Пользу ответных мер признали 67% респондентов (в 2014 году — 80%, в 2015 — 63%).

Чаще о положительных моментах говорят граждане РФ в возрасте 35−44 лет (79%), а также имеющие высшее образование (75%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 2−3 марта среди 1,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, Запад, прежде всего США и Евросоюз, ввели санкции против России после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвиняет Россию в «аннексии Крыма» и во вмешательстве в украинскую гражданскую войну, начавшуюся после госпереворота.

Россия ввела ответные санкции. В частности был запрещён ввоз сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели санкции против РФ. С 2014 года действие санкций Запада и российских контрсанкций регулярно продлевается.