Берлин, 24 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум. 22 марта федеральное правительство Германии опубликовало данные, в которых говорится о сокращении экспорта вооружения в Турцию в связи с нарушениями в области прав человека: 11 поставок были заблокированы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Но, несмотря на блокировку некоторых поставок, экспорт все же продолжается, так как Турция — это, прежде всего, союзник Германии в рамках НАТО, пишет Die Tagesschau. По официальным данным, в Турцию из Германии с 1 января 2017 года было совершено 54 поставки вооружений на общую сумму 21,8 миллиона евро. Только экспорт бомб, торпед и ракет составил 18 миллионов евро. Помимо этого, поставляются военные суда, электроника, программное обеспечение и стрелковое оружие.

За 2016 год немецкие фирмы получили разрешение на экспорт вооружений в размере 84 миллиона евро. Если учитывать среднемесячные расходы на экспорт в 2016 году и начале 2017 года, то в этом году они выше, что свидетельствует об увеличении объема поставок.