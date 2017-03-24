Южно-Сахалинск, 24 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Суд в Южно-Сахалинске продолжает допросы свидетелей по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, которые признаются, что давали взятки помощнику губернатора Вячеславу Горбачеву. Все они утверждают, что передавали деньги в фонд развития Сахалинской области «21 век». Свидетели вновь путаются в показаниях, но прокурор считает, что это нормально, передает корреспондент ИА REGNUM .

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Очередной свидетель, предприниматель Андрей Залпин, рассказал суду, что во время строительства ледового дворца «Кристалл» помощник Хорошавина Вячеслав Горбачев рекомендовал ему вносить крупные суммы денег в фонд развития Сахалина «21 век». Свидетель показал, что Горбачев просил именно наличные средства.

Подряд на строительство «Кристалла» получила компания Залпина. Строительство дворца обошлось в 2 млрд рублей.

Как и предыдущие, этот свидетель давал в суде показания, отличные от тех, которые озвучивал в ходе следствия.

Например, на первом допросе, во время следствия, Залпин утверждал, что Александр Хорошавин не только замешан во всех коррупционных делах, но и стал инициатором создания огромной коррупционной сети. А в судебном процессе тот же свидетель Залпин заявил, что ничего не знает о причастности Хорошавина, сообщило ИА «Сахалинмедиа».

На вопрос адвоката Хорошавина Ольги Артюховой «давал ли Залпин Хорошавину деньги лично?», Залпин ответил отрицательно. Он, а также другие свидетели, сообщили суду, что о причастности Хорошавина к вымогательству взяток они слышали только от помощника экс-губернатора Вячеслава Горбачева.

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В ходе допроса также выяснилось, что Александр Хорошавин не имел отношения к выделению финансирования — с финансовой стороной работал Минфин, заказчиком вообще было Сахалинское управление капитального строительства.

Много неясностей обнаружилось и в эпизоде со строительством лабораторного корпуса Сахалинского университета. Свидетель предположил, что Хорошавин мог как-то на что-то воздействовать. Но более точных показаний дать не смог.

В конце своего выступления Андрей Залпин зачем-то сообщил суду, что он православный христианин и ни на кого не обижается.

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В перерыве государственный обвинитель, прокурор Денис Штундер, общаясь с представителями СМИ, на вопрос журналистов «почему, если все давали взятки, а брал их Вячеслав Горбачев, судят только Хорошавина?», не ответил.

Он также заявил, что противоречия в показаниях свидетеля Андрея Залпина обоснованы, поскольку с момента первого допроса на следствии прошло очень много времени. «Забывать — нормальное свойство человеческой памяти».

Если принять во внимание, что размер взятки, переданной наличными Залпиным Горбачеву, в общей сумме равен 60 миллионам рублей, представляется весьма странным, чтобы свидетель «забыл» о такой сумме денег и о том, кому они предназначались.

Адвокаты Александра Хорошавина заявили об уверенности, что на следствии свидетель давал показания под давлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был арестован в 2015 году. Вместе с ним под стражу были помещены высокопоставленные сотрудники областной администрации. Фигурантами по громкому уголовному делу стали крупные сахалинские предприниматели, в частности, экс-глава Тихоокеанского Внешторгбанка Николай Кран, скончавшийся во время следствия.