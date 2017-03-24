Барнаул, 24 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В 2016 году 209 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. По информации Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, на покупку 209 квартир было потрачено 221,4 миллиона рублей на условиях софинансирования. Из федерального бюджета было выделено 149,9 миллиона рублей, доля краевого бюджета составила 71,5 миллиона рублей.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

В соответствии с законодательством, собственниками полученных квартир сироты смогут стать через пять лет. Пока же действуют договоры специализированного найма жилья, пояснили чиновники.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всего за последние три года из числа детей-сирот в Алтайском крае жильем обеспечили более 500 человек. На эти цели потрачено более 600 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета составили более 300 миллионов рублей. Но список нуждающихся по-прежнему внушителен.

В соответствии с программой «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014−2020 годы, в 2016 году обеспечению квартирами подлежали 2546 человек. В 2017 году обеспечению жильем подлежат 2802 нуждающихся.