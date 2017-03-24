Берлин, 24 марта, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Согласно опросам Немецкой общественной телерадиокомпании ARD, большинство немецких граждан хотят видеть в роли правящей партии в правительстве ФРГ СДПГ.

Социал-демократическая партия Германии

За партию ХДС проголосовало бы 33% респондентов, а за социал-демократов — 44%.

Если бы граждане могли сегодня проголосовать за канцлера, то победу бы одержал Мартин Шульц (45%), а не Ангела Меркель (36%), пишет ARD.

Не сильно изменились голоса за другие политические партии Германии: «Альтернатива для Германии» набрала 11%, Зеленые — 8%, Левые — 7%, Свободная демократическая партия преодолела минимальный пятипроцентный порог и набрала 6%.