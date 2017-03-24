Лондон, 24 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Количество людей, погибших в результате теракта в Лондоне, увеличилось до четырех, передает 24 марта Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

В лондонской больнице скончался человек, получивший ранение в ходе атаки террориста. Раненому 75-летнему мужчине оказали медицинскую помощь в больнице, но пострадавшего это не спасло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористическая атака в Лондоне произошла накануне, 22 марта, возле здания британского парламента.

На Вестминстерском мосту автомобиль целенаправленно наехал на пешеходов. После этого сидевший за рулем машины человек вышел и набросился с ножом на группу сотрудников полиции около здания парламента.

Ответственность за акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сначала сообщалось о трех жертвах теракта: погибли британцы Аиша Фрейд и Кит Палмер (полицейский) и американец Курт Кохран. Террорист был убит правоохранителями.