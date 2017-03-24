Грозный, 24 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Группа боевиков напала на Контрольно-пропускной пункт полка Нацгвардии в Чечне. Происшествие случилось около двух часов ночи сегодня, 24 марта, в Наурском районе. В результате нападения есть убитые и раненые, сообщает источник в силовых структурах.

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По предварительным данным, убито несколько бандитов. Есть пострадавшие и среди бойцов Нацгвардии.

В настоящее время все силовые структуры республики переведены на усиленный режим работы. Устанавливается, кто стоял за преступной вылазкой боевиков.

Отметим, вчера, 23 марта, в Чечне широко отмечалась четырнадцатая годовщина принятия Конституции. В Грозном состоялся торжественный показ военной техники подразделений МВД по ЧР и сил Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ЧР.