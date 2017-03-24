Москва, 24 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Нефть марки Brent возвращается к отметке 50,00. Рынок не верит в то, что соглашение о сокращении добычи будет с легкостью продлено, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Asrenaft.com Нефть

«Тем более что в США продолжается рост запасов, по данным Минэнерго. Кроме того, есть шансы на то, что в Штатах будет продолжаться рост добычи. Буровая активность увеличивается. И вполне возможно, что 24 марта отчет Baker Hughes снова отразит рост числа работающих буровых. Хотя пока поводов для внушительного падения нет», — пояснила Рогова.

«Цены в районе уровня 50 долларов за баррель выглядят достаточно низкими для покупок. Таким образом, нефть все же будет оставаться в диапазоне 50,00—52,60», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть теряет поддержку»

Как сообщает ИА REGNUM, 24 марта цена нефти растет на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что в марте экспорт черного золота из страны в США снизится на 300 тысяч баррелей в день по сравнению с февралем. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,36% — до $50,74 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,46%, до $47,92.