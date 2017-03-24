Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал игру своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против санкт-петербургского СКА.

(сс) Cimberley Шайба

«Интересная игра, понравилась зрителям, — цитирует Кудашова «Р-Спорт». — Красивые голы были. Мы совершили ошибки, и потому проиграли. Четвертая шайба СКА? Нам было несложно вернуться в игру, все были готовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта ярославский «Локомотив» на выезде уступил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча, прошедшая на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась в овертайме со счетом 5:4.

КХЛ. Плей-офф. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) 5:4 ОТ (1:0 0:2 3:2 1:0), счёт в серии 1:0.

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