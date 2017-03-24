Оренбург, 24 марта, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В районах Оренбургской области, граничащих с Казахстаном, пограничники систематически регистрируют факты перепаса домашнего скота через государственную границу как с территории России в Казахстан, так и обратно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора Оренбуржья, в течение 2015 и 2016 годов было зафиксировано 24 случая перехода животных через государственную границу.

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Незафиксированных случаев гораздо больше. Овцы, коровы и лошади, принадлежащие местному населению, массово и бесконтрольно кочуют из одной страны в другую, создавая угрозу эпизоотическому и продовольственному благополучию. Бесконтрольно «путешествуют» и дикие животные.

Глава Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Сергей Рябых отметил повышенный риск заноса на территорию Оренбуржья и распространения особо опасных болезней животных (ящура, сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза и других). В целях предотвращения заноса болезней животных через госграницу законом «О Государственной границе Российской Федерации» предусмотрено создание вдоль границы карантинной полосы.

В настоящее время в регионе межведомственной рабочей группе поручено определить участки возможного перехода животных через государственную границу, которые подлежат обязательному ограждению инженерно-техническими сооружениями — их протяженность, стоимость работ. Затем будет решаться вопрос финансирования.

Напомним, на Оренбургскую область приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров. Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кустанайской областями Казахстана. В области 13 приграничных районов и два города: Орск и Новотроицк.

Стоит отметить, что помимо оборудования карантинного ограждения вдоль госграницы 22 марта на межведомственной комиссии по обеспечению пограничной безопасности при губернаторе поднимался вопрос о наличии мест и условий для уничтожения запрещенной (санкционной) к ввозу подкарантинной продукции в непосредственной близости к автомобильным пунктам пропуска через границу.

По данным Росельхознадзора, за 2016 год выявлено 105 случаев оборота 230,355 тонн овощей и фруктов, запрещенных к ввозу в РФ. Определено пять мест утилизации биологических отходов, на которых в 2016 году было уничтожено и утилизировано 229,6 тонн сыра, ягод, фруктов и овощей. В 2017 году уничтожено и утилизировано 4,5 тонн продукции. Кроме этого, для уничтожения продукции могут использоваться скотомогильники. В приграничных районах Оренбургской области действует 51 скотомогильник соответствующий ветеринарно-санитарным правилам.

Однако проблема мест уничтожения контрафактов и санкционных продуктов питания остается актуальной. Сейчас прорабатывается вопрос о создании мест утилизации животноводческой и растениеводческой продукции с мощностью переработки до 100 тонн продукции.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, на региональном уровне обсуждалась тема использования в благотворительных целях выявленного санкционного продовольствия, при условии соответствия продуктов питания ветеринарным и фитосанитарным нормам, стандартам. Местному Минсельхозу поручено рассмотреть вопрос о направлении в правительство Российской Федерации предложений о законодательном закреплении возможности безвозмездной передачи незаконно ввезенных товаров и продовольствия детским домам и приютам.