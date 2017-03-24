Париж, 24 марта, 2017, 08:33 — ИА Регнум. За месяц до первого тура президентских выборов во Франции 43% избирателей не определились с кандидатом, которого хотят поддержать, сообщает Reuters.

Unsplash Да.Нет

Опрос общественного мнения, проведенный Odoxa, показал, что 43% граждан Франции все еще раздумывают над тем, какому кандидату в президенты отдать свое предпочтение.

«Уровень неопределенности беспрецедентен для избирательных кампаний Франции», — делает вывод Odoxa.

Опрос также показал, что среди потенциальных избирателей Ле Пен и Фийона определившихся больше, чем у левых кандидатов, таких как Макрон и кандидат от социалистов Бенуа Амон.

60% потенциальных избирателей Ле Пен и 57% потенциальных избирателей Фийона окончательно решили, что будут голосовать за своих кандидатов. Показатели Макрона здесь несколько ниже — 47%, у Амона — 40%.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Опросы общественного мнения показывают, что независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен являются лидерами первого тура голосования, а значит именно они выходят во второй тур, который состоится 7 мая.