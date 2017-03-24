Москва, 24 марта, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Готовность прийти на предстоящие выборы президента России выразило подавляющее большинство граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет 24 марта газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Согласно данным свежего опроса, на выборы президента России, которые состоятся в марте 2018 года, планируют прийти 70% граждан. Согласно этому опросу, на все выборы в России ходят 34%.

Уточняется, что актуальным вопросом является повышение явки — для реализации «формулы 70/70», то есть 70% явки и 70% голосов — в пользу действующего президента.

Как сообщает издание, администрация президента уже занимается решением этого вопроса.

Комментируя результаты социологического исследования, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что пока рано говорить о возможной явке.

«На основании этого опроса мы можем сделать единственный вывод: явка точно не будет меньше 50%», — сказал он.

Как считает политолог Стас Наумов, для повышения явки нужна большая работа: уточнение базы избирателей, реальной явки на прошлых выборах, повышение мобильности среднего класса областных центров.

«Главный вопрос — как стимулировать людей на выход из дома», — приводит издание его слова.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Поступало предложение скорректировать дату выборов — перенести голосование на неделю.

22 марта стало известно, что соответствующий законопроект Государственная дума может обсудить в первом чтении 14 апреля. Согласно предложенным поправкам, выборы главы государства могут пройти на неделю позже.

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