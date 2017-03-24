Вашингтон, 24 марта, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Госдепартамент США поручил посольствам и консульствам проверять аккаунты в социальных сетях у подавших заявление на американскую визу граждан иностранных государств, которые находились на территориях, контролируемых террористами, или которых можно заподозрить в связях с представителями террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press.

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«Госдепартамент США поручил американским посольствам и консульствам по всему миру разработать критерии для более тщательной проверки граждан перед выдачей виз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры предпринимаются в связи с решением президента США Дональда Трампа ужесточить правила, касающиеся въезда в страну граждан иностранных государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иммиграционный указ главы Белого дома Трампа, подписанный 6 марта 2017 г, вводит временный запрет на въезд в США гражданам Сомали, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Ирана. Также своим указом Трамп на 120 дней приостановил программы приема беженцев в США.

В предыдущем «антимиграционном указе», отмененном судом, в списке также был Ирак, который теперь вычеркнут. Документ вступил в силу с 16 марта.

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