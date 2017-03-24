Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. На Камчатке СКР принял решение возбудить уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из-за смерти мужчины без определенного места жительства, которого избили подростки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Как говорят следователи, в результате избиения потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

«По предварительным данным причиной конфликта явилась ссора, произошедшая накануне между мужчиной и одним из подростков. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональном СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, группа подростков, в которой было 5−8 человек, напала на мужчину без определенного места жительства возле торгового центра в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.