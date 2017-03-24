Москва, 24 марта, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 марта завершились снижением. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,45%, до $50,48. Попытки покупателей вернуться к уровню $52 не увенчались успехом. Их беспокоит еженедельное увеличение запасов нефти и буровых вышек в США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 24 марта, баррель Brent стоит $50,58 (+0.2%). Если по итогам дня она останется выше 50 долларов за баррель, то рост котировок возобновится по техническим факторам. Фундаментальные факторы отойдут на второй план до 29 марта.

24 марта показательной будет торговля в первой половине дня. Для возобновления роста котировок нужно пройти два ценовых уровня — $51,05 и $51,77. Потеря ключевой поддержки $50 откроет продавцам дорогу к 46,50 долларам за баррель.