Москва, 24 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 23 марта открылись снижением по доллару США и евро. Дорожающая нефть и ослабление американского доллара на торгах в Азии позволила российской валюте незначительно укрепиться к иностранным валютам, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 57,37 руб., курс евро — до 61,89 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В ходе европейских торгов цена на нефть сорта Brent отступила к уровню $50,23 за баррель. Во время снижения нефтяных котировок рублёвые пары консолидировались до открытия торгов в Штатах. Рубль черпал силы от экспортёров, продающих валютную выручку для налоговых выплат. Перед закрытием торговой сессии курс доллара снижался до 57,33 руб., курс евро — до 61,81 руб.

Сегодня, 24 марта, баррель Brent стоит $50,58 (+0.2%). Цена остается выше $50. В налоговый период связь между нефтью и рублём ослабла, но остаётся сильной. Стоимость бочки оценивается в 2905 руб. Пик налоговых выплат приходится на 27−28 марта.

Часть трейдеров не проявляет активности из-за сегодняшнего заседания ЦБ РФ. Не стоит его бояться, так как решение регулятора не скажется на курсах валют. Хоть ЦБ снизит ставку до 9,75%, хоть оставит её на уровне 10%, участники рынка будут реагировать на внешние события, а не на внутренние. Важно будет понаблюдать за изменением тона комментариев в сопроводительном релизе ЦБ и выступлением Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

24 марта по паре доллар/рубль ожидается снижение в район 57,27 руб. и закрытие вблизи уровня 57,50 руб. По паре евро/рубль цель на первую половину дня 61,70 руб., на вторую — 61,97 руб.