Якутск, 24 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. При строительстве коровника в селе Тосу Вилюйского района Якутии пропали деньги, выделенные из бюджета в качестве субсидии. В отношении компании, которая средства взяла, но коровник не построила, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Фемида

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Компанию ООО «Микс-Сервис +» подозревают в мошенничестве и намеренном неисполнении договорных обязательств, совершённых в крупном размере. Поводом для проверки расходования ею субсидии послужила опубликованная ИА REGNUM статья, пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура установила, что в июле 2016 года производственному кооперативу «Халбаакы» из бюджета республики была выделена государственная субсидия на строительство коровника в размере 28 млн рублей. Кооператив заключил договор с подрядчиком ООО «Микс-Сервис+», перечислив на счёт компании 10 млн рублей, однако работы ею были выполнены только на 3,9 млн. Кроме того, в установленный договором срок строительство объекта не было завершено. Оставшиеся средства в размере более 6 млн рублей руководство организации истратило на иные цели, в том числе на личные нужды, выяснило надзорное ведомство.

При этом руководством кооператива «Халбаакы» не были приняты меры по взысканию перечисленных ООО «Микс-Сервис+» денег и не предоставлены отчеты об использовании средств субсидии в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. В итоге условия заключенного соглашения по полученной субсидии не выполнены. Прокуратура внесла в адрес председателя правления кооператива представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, профинансированный из бюджета республики животноводческий комплекс должен был начать функционировать в ноябре 2016 года. По информации регионального отделения ОНФ, во время проверки расходования средств получателем субсидии выяснилось, что деньги были потрачены на оплату оборудования и материалов, стоимость которых, по мнению специалистов из администрации Вилюйского района, может быть завышена.

Напомним, ранее республику взбудоражили несколько историй, когда разорялись построенные на бюджетные деньги животноводческие комплексы в селе Модут Намского района и Арылах Вилюйского района Якутии.