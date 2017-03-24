Горно-Алтайск, 24 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай безымянная вершина получила имя «Гора Газпрома», такой сертификат глава региона Александр Бердников вручил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

Alexandr frolov Курайский хребет

В сообщении пресс-службы «Газпрома» говорится о том, что именем концерна названа безымянная вершина Курайского хребта на территории республики высотой 3 тыс. 341 метр.

Курайский хребет имеет протяженность 140 километров, он находится в Восточном Алтае. Максимальная высота — 3 тыс. 446 метров. Через расположенную у его подножья Курайскую степь может в будущем пройти газопровод «Сила Сибири-2» для поставки газа в Китай по «западному» маршруту.

«Газпром» планирует вложить в газификацию региона более 4 млрд рублей в ближайшие четыре года. На эти средства будут построены объекты газоснабжения и газификации, она затронет 11 котельных и 11 тыс. 388 домовладений.

Также компания собирается строить за 250 млн рублей газопроводы к трем микрорайонам и селу Рыбалка Майминского района, сообщает правительство региона.