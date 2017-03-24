Брюссель, 24 марта, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Достаточно назвать всего одну цифру, которая объяснит, из-за чего возник скандал вокруг беженцев между Грецией и другими странами ЕС. Эта цифра — 16 тысяч, сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO), на данный момент 16 тысяч людей планируют прибыть с Греции в страны западной Европы.

Ранее страны Евросоюза решили переселять мигрантов, прибывших в Грецию и Италию в страны ЕС, чтобы коллективно нести ответственность и равномерно распределять нагрузку. Но, как отмечают греки, на практике они не выполняют своих договоренностей, более того, винят Грецию, что она не хочет принимать беженцев обратно.

«Европейские государства, порой, сами не соблюдают свои обещания, но хотят, чтобы переполненная беженцами Греция приняла еще мигрантов. Это не солидарно», — отмечает Ленц Якобсен, журналист Die Zeit.

Требование европейских стран переселить беженцев в южные страны Европы имеет юридическую основу: Дублинское соглашение, согласно которому страна, где по прибытию был зарегистрирован мигрант, является за него ответственной.

По мнению многих критиков, Дублинское соглашение, которое существует уже около 20 лет и неоднократно пересматривалось и дополнялось, нужно приостановить, так как его правила не соответствуют сегодняшним реалиям.

«Европа должна наконец-то избавиться от Дублинских соглашений», — добавил Ленц Якобсон.