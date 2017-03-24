Хабаровск, 24 марта, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Экс-глава Охотского района Хабаровского края Андрей Васильев проведет 2 года в колонии-поселении за совершение преступления коррупционной направленности. Ранее суд вынес решение об условном наказании со снятием судимости в связи с амнистией. После апелляции прокурора условный срок заменен на реальный, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

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«Вина Васильева заключается в том, что он, являясь главой муниципального образования, привлек к участию в электронном аукционе по закупкам техники для района фирму, где работал его сын», — пояснили в ведомстве.

При этом, Васильев, пользуясь своим служебным положением, создал преимущественные условия для этой компании, что обеспечило ей победу в аукционе.

Изначально суд первой инстанции приговорил Васильева к 4,5 года лишения свободы условно, со снятием судимости в связи с амнистией по поводу 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также был лишен права занимать государственные и муниципальные должности.

Прокурор Хабаровского края счел приговор слишком мягким и подал апелляцию в вышестоящий суд. В результате приговор был изменен: экс-чиновник проведет 2 года в колонии-поселении

Как сообщало ИА REGNUM, сразу трое чиновников поселка Ванино Хабаровского края стали фигурантами уголовного дела. Их подозревали в махинациях с муниципальной недвижимостью. Под уголовное преследование попали и высокопоставленные чиновники регионального Минстроя, в связи со скандальным строительством жилья для детей-сирот.