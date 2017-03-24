Москва, 24 марта, 2017, 07:50 — ИА Регнум. МИД РФ опубликовал на своем официальном сайте список «общих элементов поведения», в который включены причины нежелательных инцидентов за границей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

В памятке, в частности, есть общие рекомендации для всех стран мира и отдельно выделены страны с мусульманскими и буддистскими традициями. Так, везде в мире не стоит критиковать местную кухню в присутствии граждан этой страны и избегать слов «негр» или «ниггер», а также их производных».

В целом же стоит в гостях проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с его образом жизни и строго соблюдать законодательство страны пребывания. Лучше избегать сомнительных знакомств, поездок по неблагополучным районам и не злоупотреблять алкоголем.

В мусульманских странах лучше не пытаться спрашивать своего местного знакомого о его супруге или пытаться познакомиться с женщинами из его семьи. В буддистских странах МИД советует туристам избегать касания голов местных жителей.

В перечне по странам, приведенным в алфавитном порядке, говорится о специфике конкретного государства. Так, в Австрии не стоит оскорблять людей по признаку их сексуальной ориентации, а в Дании — лучше избегать вопросов личного характера, например, о вероисповедании, доходах и работе.

Отдельно выделены жесты и слова, за которые могут обидеться жители других стран. Например, в Гвинее-Бисау не так поймут в целом положительный жест — поднятый вверх палец. В этой стране он несет здесь оскорбительный подтекст, используется в случаях, когда собеседник хочет в грубой форме осадить говорящего или обидеть его.

В популярной у российских туристов Турции МИД РФ рекомендует учитывать, что «поднятые вверх указательный и средний пальцы в виде латинской буквы «V», повсеместно означающие «победу», в Турции используются сторонниками курдского движения». Российская «коза» (поднятые указательный палец и мизинец), напоминает приветствие турецких националистов («серых волков»), и также стоит избегать этого жеста. Также в Турции считаются оскорбительными «фига» и «окей», в в Мексике вообще не поймут активную жестикуляцию.

МИД также советует воздержаться от эмоциональной реакции на иностранные слова, схожие по звучанию с русскими, поскольку для граждан другого государства они могут иметь совершенно иное значение. В Иране не следует употреблять такие слова как «абрикос», «кирпич», «космос» — в их состав входит неприличные в персидском языке слоги «кир» и «кос».