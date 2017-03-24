Владивосток, 24 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Импорт подержанных машин на самом деле закрыт уже почти три месяца, об этом рассказал портал drom.ru

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Издание утверждает, что несмотря на многочисленные обещания и попытки властей решить возникшую проблему, ситуация ухудшается, масштаб проблемы растет. Даже те владельцы машин, которые смогли за это время получить ПТС и встать на учет, по факту, сделали это незаконно и в будущем они столкнутся с немалыми проблемами.

Между тем, таможня отказывает в выдаче ПТС тем автомобилям, которые попали в РФ уже после 15 февраля, склады временного хранения переполнены, выпуска ожидают около трех тыс. машин. За хранение автомобиля на складе граждане сейчас платят 10 тыс. рублей за первый месяц, впоследствии ежемесячный платеж увеличится примерно до 13,5 тыс. (450 рублей в день).

Забрать с временного склада машину без ПТС можно, но попытки сделать это «своим ходом» могут принести владельцу немало проблем с ГИБДД. Владельцы предпочитают пользоваться услугами эвакуатора.

Портал отмечает, что масштаб проблемы растет, российские граждане верят в то, что в ближайшее время проблема решится и продолжают покупать в Японии автомобили, по оценкам издания, сейчас в пути находится примерно от трех до пяти тыс. машин. На западе и юге страны нет такой проблемы, количество ожидающих решения вопрос машин невелико и исчисляется десятками.

Ранее СМИ сообщали, что 22 марта представители власти и АО «ГЛОНАСС» пообещали решить проблему до 4−5 апреля.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий оснащать все транспортные средства на территории ЕАЭС модулями «ЭРА-ГЛОНАСС». Нехватка устройств привела к тому, что к середине февраля на таможенных складах Владивостока скопилось около 1,5 тыс. автомобилей.