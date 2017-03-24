Париж, 24 марта, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Расследование в отношении президента Франции Франсуа Олланда призвал начать кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Франсуа Фийон в эфире телеканала France 2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Оланд

«Я требую начать расследование. В недавней истории страны ни один глава государства не заходил так далеко в беззаконии», — сказал кандидат в президенты.

Со стороны кандидата от республиканцев прозвучали обвинения в адрес действующего президента, допустившего утечки данных из дела, в котором фигурирует Фийон. В разглашении важных сведений, как считает республиканец, виноваты как государственные структуры, так и сам президент.

По данным политика, Олланд организовывал слежку за оппозиционерами и прослушку их телефонов. Еще одним инструментом политической войны являются СМИ, с помощью которых власть притесняет оппозиционеров.

«У нас есть газеты, которые получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например из моего офиса. Кто им их дает? Государственные службы», — сказал Фийон на телеканале BFM TV.

Напомним, в ходе предвыборной кампании во Франции всплыли данные, касающиеся работы жены Фийона, которая, как утверждалось, была трудоустроена фиктивно. В связи с этим было начато расследование.

14 марта французская прокуратура сообщила о предъявлении официальных обвинений Фийону — в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства членов его семьи.

Также звучали обвинения в адрес Фийона, который якобы причастен к «подделке и использованию фальшивых документов» и в «торговле влиянием».

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая.