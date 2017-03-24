Пекин, 24 марта, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Курс китайской валюты вновь усилился по отношению к американскому доллару, передает 24 марта китайское информационное агентство «Синьхуа».

Valutaworld.ru Юань

Согласно данным на пятницу, 24 марта юань укрепился на 11 базисных пунктов по отношению американскому доллару, достигнув курса 6,8845 юаня за доллар.

Примечательно, что китайская национальная валюта крепнет уже третий день подряд. 23 марта было зафиксировано укрепление юаня на 33 базисных пункта, а днем ранее он показал стремительный рост на целых 182 базисных пункта.

В настоящий момент китайские власти проводят масштабную финансовую реформу, которая периодически, по словам властей, приводит к снижению курса юаня по отношению к доллару.

Одновременно с этим, власти ввели мораторий на инвестирование за рубеж до момента вступления в силу новых инвестиционных правил в связи с тем, что «слепые и иррациональные» инвестиции приводят к оттоку капитала и ослаблению курса национальной валюты.

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Стоит также отметить, что, по заявлениям некоторых западных экспертов, Китай целенаправленно понижает курс юаня, чтобы получить конкурентные преимущества на мировой финансовой и торговой арене. В том числе ранее подобными заявлениями отметился и президент США Дональд Трамп. По его мнению, Китай и Япония целенаправленно манипулируют курсами своих национальных валют.

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Однако, китайские власти называют подобные заявления беспочвенными и не имеющими отношения к действительности.