Барнаул, 24 марта, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Сотрудники барнаульских теплоэлетростанций Сибирской генерирующей компании в знак неравнодушия к будущему планеты 25 марта отключат дополнительное освещение, не связанное с обеспечением производственных процессов и безопасностью работы персонала. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба компании. Участие в акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» стало уже традиционным для ТЭЦ-3, и первым опытом для ТЭЦ-2.

Светлана Шаповалова Барнаульская ТЭЦ-2

«25 марта на час — с 20.30 по 21.30 — на Барнаульской ТЭЦ-3 будет отключена подсветка стелы на прилегающей территории, вывеска на главном здании станции и значительная часть наружного освещения. Энергетики Барнаульской ТЭЦ-2 также отключат световую вывеску, расположенную на здании главного корпуса», — пояснили в СГК.

Директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов отметил, что участие в подобных акциях направлено не на экономию энергоресурсов, а скорее привлекает внимание к теме бережного, осознанного отношения к окружающей среде и сохранения природного баланса.

«Нам бы хотелось, чтобы такой подход стал ориентиром для людей и в повседневной жизни, и в осуществлении производственной деятельности. К примеру, на нашем предприятии вопросы охраны окружающей среды всегда числе приоритетных», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Час Земли» — это глобальная акция, которая проводится каждый год в конце марта по всему миру. Идея проведения акции принадлежит Всемирному фонду дикой природы. В рамках акции люди на Земле в условленное время в определенный день на один час выключают свет и все приборы, потребляющие электроэнергию. Гаснет также подсветка памятников и известных зданий. Первый «Час Земли» был организован в Австралии в 2007 году, а уже спустя 10 лет в ней приняли участие более 2 млрд человек по всему миру — это более 175 стран и около 7000 городов.

В России акция станет уже девятой по счету. По данным за 2016 год, ее участниками стали более 100 городов. Ежегодно выбирается дополнительная тематика акции, в Год экологии такой темой стало ответственное отношение человека к природе.

Барнаульская ТЭЦ-3 впервые стала участником акции в 2015 году, при этом идею поддержали ряд работников предприятия, которые также отключили освещение и в своих квартирах.