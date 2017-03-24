Вашингтон, 24 марта, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Конгрессмены от Республиканской партии ожидают представления «неопровержимых доказательств» прослушки предвыборного штаба президента США Дональда Трампа администрацией Барака Обамы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Это должно произойти уже до воскресенья, 26 марта, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

Ранее по итогам визита в Белый дом председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвин Нуньес заявил, что данные о прослушке, которая касалась президента США Дональда Трампа, могут быть представлены Агентством национальной безопасности (АНБ) США Конгрессу уже к 24 марта.

Он уточнил, что Трампу сообщили о слежке АНБ, она велась в рамках Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA) и Трамп попал под «случайное наблюдение» американских спецслужб в ходе «обычной слежки» за иностранцами.

При этом в отчетах, с которыми ознакомился Нуньес, не было ничего о России — речь в них не идет о каких-либо «российских связях» команды Трампа. Также это дело не касается истории с отставкой бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кто именно отдал распоряжение «слушать» Трампа, Нуньес не уточнил. Он дал понять, что президент также хочет это знать. Однако причин предполагать, что сбор информации проводился незаконно, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что его предшественник Барак Обама организовал прослушку нью-йоркого здания Trump Tower в период предвыборной кампании.

Бывший генеральный прокурор США Майкл Макейси подтвердил, что в Trump Tower действительно велось наблюдение спецслужб, включавшее прослушивание телефонных переговоров. Однако распоряжение о такой процедуре отдал не Обама, а генеральный прокурор. Вероятно, отметил Макейси, решение было принято из-за подозрений спецслужб в том, что кто-то работает в небоскребе в качестве российского агента.