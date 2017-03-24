* запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 марта, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Российская Федерация, возможно, наращивает сотрудничество с представителями террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сражаются против правительственной армии Афганистана. Об этом, как передает Reuters, сообщил командующий НАТО в Европе, генерал армии США Кертис Скапаротти в ходе слушаний в Сенате.

Константин Маковский. Гадание на картах (фрагмент)

«Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние в том, что касается сотрудничества и, вероятно, даже поставок «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил он.

Добавим, что генерал армии США Скапаротти так и не привел конкретных доказательств. Уточнять, о каких именно «поставках» боевикам идет речь, он тоже не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта Генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях состоявшейся в Вашингтоне встречи представителей стран коалиции по борьбе с террористами в Сирии заявил, что странам военного блока необходимо поддерживать диалог с Россией в периоды повышенной напряженности.

«Во время роста напряжённости ещё более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», — сказал он.

Читайте также: Генсек НАТО вновь заявил о необходимости диалога с Россией