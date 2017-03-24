Брюссель, 24 марта, 2017, 06:50 — ИА Регнум. В Европейском парламенте рассматривался вопрос по обвинению бывшего председателя Мартина Шульца в злоупотреблении должностными полномочиями. В Комитете финансового контроля Европарламента большинство проголосовало за пересмотр принятых им решений за период председательства, а также за внесение выговора, пишет Der Spiegel.

Michael Weiss Мартин Шульц

Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ Мартин Шульц пробыл в должности председателя Европарламента с 2012 по начала 2017 года. По словам критиков, за время своего периода он поспособствовал повышению в должностях несколько людей, в том числе Маркуса Энгельса, который, помимо высокопоставленной должности в Брюсселе, работал в представительстве Парламента в Берлине, и его прибавка составила на 16% выше нормы.