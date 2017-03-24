Пекин, 24 марта, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Госсовет КНР утвердил план безопасности в сфере ядерной энергетики и радиоактивного контроля, передает 24 марта агентство «Синьхуа».

AECL АЭС Циньшань

К 2020 году Китай поставил себе задачу достигнуть выработку 58 гигаватт энергии посредством ядреных электростанций, а также иметь строящимися электростанции суммарной мощностью в 30 гигаватт.

В настоящий момент в Китае действует 36 ядерных реакторов и строится еще 20 новых — больше, чем где бы то ни было, сообщает Министерство охраны окружающей среды КНР.

Безопасность ядерных сооружений страны должна быть также улучшена к 2020 году при уменьшении количества инцидентов с утечкой радиации и улучшении надзора со стороны соответствующих органов.

К 2025 году Китай должен модернизировать систему слежения за безопасностью на производстве, а также контроля радиоактивного загрязнения, говорится в утвержденном плане.

План также обязывает усовершенствовать утилизацию ядерных отходов, дабы соответствовать современным требованиям в отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство ядерной промышленности Китая заявило, что безопасность на ядерных электростанциях страны достигла такого уровня, что новые электростанции способны выдержать попадание самолета.