Вашингтон, 24 марта, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Сенат США рассмотрит вопрос о принятии Черногории в НАТО в понедельник, 27 марта. Об этом сообщил лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл, передаёт агентство Reuters.

Lawrence Jackson Сенат США

«Мы проголосуем за прекращение дебатов по данному вопросу вечером в понедельник в 17:30 (00:30 мск)», — сообщил сенатор.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон направил письмо в Сенат, в котором призвал ратифицировать документ о предоставлении Черногории полноправного членства в НАТО, отметив, что это «полностью отвечает основным интересам США».

По его словам, присоединение Черногории к военному блоку также будет способствовать «большей интеграции, активизации демократических реформ и укреплению безопасности и стабильности» во всём Балканском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, после чего стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях альянса. Полноправное членство Черногория сможет получить после ратификации протокола всеми 28 государствами НАТО.

В середине февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что документ уже ратифицировали парламенты 24 стран.

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