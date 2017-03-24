Берлин, 24 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Бюджетное перераспределение между землями ФРГ в 2016 году составило 10,62 миллиарда евро, на один миллиард евро больше 2015 года. В четвертый раз распределение доходов между землями ФРГ достигает рекордных объемов, сообщает Der Spiegel. Согласно данным Министерства финансов ФРГ, Бавария оказалась самым большим кредитором (донором), Берлин — получателем (реципиентом).

Diliff Мюнхен, Бовария

Помимо Баварии (5,821 млрд евро) больше всего на распределение финансового баланса по землям ФРГ внесли Баден-Вюртемберг (2,538 млрд евро) и Гессен (2,261 млрд евро).

Крупнейшими реципиентами, как и прежде, стал Берлин (3,919 млрд евро), затем — Северный Рейн-Вестфалия (1,107 млрд евро) и Саксония (1,089 млрд евро).

Действующая система финансового выравнивания существует с 1950 года. Суть ее в том, чтобы посредством перераспределения ресурсов обеспечивалось относительное равенство финансовых возможностей субъектов федерации. На протяжении долгого времени она критиковалась, так как, по словам экспертов, не способствовала решению структурных проблем и проведению более эффективной политики на земельном уровне. Поэтому в 2019 году будут проведены финансовые реформы.