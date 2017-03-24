Москва, 24 марта, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 23 марта провели пять гуманитарных акций в сирийской провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В районах Бустан Эль Каср, Аль-Сукари, Ханану, Бенезид и Аль-Маади жителям было передано 3,6 тонны питьевой бутилированной воды, а также одна тонна канцелярских принадлежностей и детских игрушек.

Сообщается, что всего сутки гуманитарную помощь получили 1,6 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,6 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор была доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.