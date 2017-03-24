Пекин, 24 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин и его коллега президент России Владимир Путин отправили приветственные обращения участникам VI Российско-китайского делового форума и межпартийного диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», заседание которого прошло в четверг, 24 марта, в Казани, передает информационное агентство «Синьхуа»

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

В своем обращении Си заявил, что Россия и Китай продолжат их долгую дружбу и будут твердо стоять на углублении всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между двумя странами.

Коммунистическая партия Китая (КПК) и российская партия «Единая Россия» (ЕР) поддерживают тесные связи, а их взаимодействие сыграло позитивную роль в обеспечении двустороннего доверия, безопасности и развития мира, заявил Си.

После почти 10 лет развития механизма межпартийного диалога, деловой форум стал важной платформой обмена между правящими партиями двух стран, отметил китайский лидер.

Со своей стороны, президент Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня и стали примером отношений между крупными игроками.

Взаимодействие между Москвой и Пекином в решении ключевых мировых проблем стало важнейшим фактором в обеспечении международной стабильности и безопасности, добавил он.

Путин заявил, что контакты между правящими партиями составляют существенную часть координации российско-китайского всестороннего стратегического партнерства, отмечая, что продуктивный обмен опытом в законодательной деятельности и партийном строительстве был достигнут средствами диалога и переговоров.

Российский лидер также выразил уверенность, что проводимые мероприятия будут содержательными и эффективными в дальнейшем укреплении дружбы между народами России и Китая, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках форума «Региональное сотрудничество в деле сопряжения проектов Евразийского экономического союза и Нового шелкового пути» участники обсудят торговлю, развитие туризма, малого и среднего бизнеса и инвестиционную политику.