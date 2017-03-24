Владивосток, 24 марта, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Увеличение предельного призывного возраста с 27 до 30 лет даст людям возможность более качественно планировать свои дальнейшие поступки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил председатель правления Приморского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Донец.

Mil.ru Призыв в Армию

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«Я расцениваю эту инициативу положительно, потому что необязательно призывать молодых с 18 лет, когда они в мозгах ничего не имеют. Увеличение возраста призыва даёт людям более качественно планировать свои дальнейшие поступки: службу в армии, поступление в вуз, трудоустройство, семейное положение. Мне кажется, и в 30 лет человек может служить, тем более что служба всего 1 год», — считает Виктор Донец.

Однако он выразил сомнение, что инициатива, как оно планируется, снизит количество уклонистов.

«Если бы срок призыва увеличили до 30 лет, и не с 18, а с 20, я бы согласился, что число уклонистов понизится. Потому что в основном уклонисты — это 18-летние и 19-летние парни, которые мамиными сынками выросли», — добавил Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по обороне рассматривает вопрос увеличения предельного возраста для призыва в армию с 27 до 30 лет. Некоторые депутаты уверены, что повышение предельного призывного возраста снизит заинтересованность призывников от уклонения от службы.