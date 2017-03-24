Триполи, 24 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум. На ливийском побережье было обнаружено пять трупов. Спасатели полагают, что утонувшие беженцы плыли на лодке, и опасаются новых смертей, сообщает Der Spiegel.

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23 марта сотрудники испанской благотворительной организации Pro Activa Open Arms обнаружили в 15 милях от ливийского побережья две пустые надувные лодки и вытащили из воды пять трупов.

«Мы предполагаем, что лодки были полные беженцев. Каждая смогла бы вместить от 120 до 140 мигрантов. При вскрытии тела одного из утонувшего было ясно, что он мертв уже 24 часа. У нет другого объяснения: мы полагаем, что лодки перевернулись, и что погибли около 250 человек», — сказала пресс-секретарь организации Лаура Лануца.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек пытались отправиться с берегов Африки в страны Европы. С начала 2017 года таким путем в Италию приплыли 21 тысяча беженцев. Комиссариат ООН по делам беженцев опубликовал данные, где сообщается, что в 2017 году насчитывается 440 человек, которые утонули в Средиземном море.