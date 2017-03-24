Пекин, 24 марта, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Китайский министр общественной безопасности Го Шенкунь в четверг, 23 марта, призвал умножить усилия в борьбе с наркотиками, передает газета Global Times.

Министр общественной безопасности Го Шенкунь

Го, являющийся также главой Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков, подчеркнул, что работа должна быть сфокусирована на закрытии производственных точек, аресте наркоторговцев и контролем за группами риска.

Более серьезные задержания должны коснуться распространителей наркотиков, заявил Го, добавив, что проблема не может быть решена без привлечения и участия всех общественных групп.

Он также отметил важность профессионализма, приверженности букве закона, использования современных технологий и международного сотрудничества в борьбе с наркоторговлей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном количестве арестов наркоторговцев китайскими властями в 2016 году.

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