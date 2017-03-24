Министр общественной безопасности КНР призвал усилить борьбу с наркотиками
Пекин, 24 марта, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Китайский министр общественной безопасности Го Шенкунь в четверг, 23 марта, призвал умножить усилия в борьбе с наркотиками, передает газета Global Times.
Го, являющийся также главой Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков, подчеркнул, что работа должна быть сфокусирована на закрытии производственных точек, аресте наркоторговцев и контролем за группами риска.
Более серьезные задержания должны коснуться распространителей наркотиков, заявил Го, добавив, что проблема не может быть решена без привлечения и участия всех общественных групп.
Он также отметил важность профессионализма, приверженности букве закона, использования современных технологий и международного сотрудничества в борьбе с наркоторговлей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном количестве арестов наркоторговцев китайскими властями в 2016 году.
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