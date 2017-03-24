Москва, 24 марта, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Роскомнадзор за время работы с экстремистским контентом заблокировал более 23 тысяч страниц в сети, пропагандировавших террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет 24 марта газета «Известия».

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Ссылаясь на доклад ведомства, издание отмечает, что больше всего экстремистского контента обнаруживается в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube, на которые приходится почти треть от общего числа подобных материалов. Как указывается, обе площадки удаляют запрещённые материалы или ограничивают доступ к ним с территории России.

Роскомнадзор в докладе сообщает, что террористической группировкой созданы русскоязычные редакции, которые выпускают распространяемые через интернет фильмы и электронные журналы. На сегодняшний день известно порядка пяти активно продвигаемых в сети фильмов исламистов.

Печатная продукция распространяется через сеть в электронном виде в формате PDF. Сообщается, что российским правоохранителям известно о семи периодических журналах экстремистской направленности, выходящих на русском языке.

Напомним, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура выявляет в сети экстремистские материалы и поручает их блокировку Роскомнадзору. Также интернет-контент может быть признан противозаконным по решению суда.

Читайте также: Twitter заблокировал почти 400 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма