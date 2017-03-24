Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2017, 05:26 — ИА Регнум. В законодательство России внесены поправки, касающиеся обязательной регистрации рыбодобывающих компаний в региона, в которых они работают, передает корреспондент ИА REGNUM. Благодаря этому, как заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, в край уже вернулись два предприятия.

Kamchatinfo.com Первый рыбный терминал «Альянс – Камчатка»

Суммарный объем квот составляет 85 тыс. и налоги теперь они будут платить в бюджет края. «Для Камчатки — это один из эффективных способов повышения собственной налоговой базы, наряду с привлечением инвестиций в новые проекты, развитием промышленного производства, проектов малого и среднего бизнеса», — отметил губернатор, выступая на сессии регионального парламент.

Камчатка давно добивалась этих изменений в закон для регистрации предприятий, осуществляющих прибрежное рыболовство в прибрежных субъектах. Ранее Илюхин докладывал о проблеме президенту России на Госсовете.

Проблема была в том, что несколько лет назад в закон «О рыболовстве» были внесены изменения, которые отменили обязательную регистрацию пользователей прибрежных квот в соответствующем субъекте. Компаниям было разрешено работать там, где они хотели. То есть, предприятия можно было регистрировать в Москве, а ловить рыбу её суда могли и на Камчатке. При этом налоги платятся по месту регистрации, то есть, в данном случае, уходили не в казну полуострова, а в бюджет столицы.

За 7−8 лет с Камчатки «ушли» более 40 рыбохозяйственных организаций, забрав с собой порядка 50 рыбопромысловых судов, 150 тысяч тонн водных биоресурсов, сократив тысячи рабочих мест. Поэтому власти региона предлагали сохранить в законе понятие прибрежного рыболовства, как самостоятельного вида промысла, закрепив обязательную регистрацию пользователей прибрежных квот в соответствующем прибрежном субъекте.