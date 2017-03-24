Южно-Сахалинск, 24 марта, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Задержание чиновников Сахалинского Минсельхоза губернатор Сахалина считает необоснованным, а за генерального директора Южно-Сахалинского хлебокомбината, в отношении которого возбуждено уголовное дело, вступился президент «ОПОРЫ России», передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) George Hodan Арест

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За министра сельского хозяйства области Михаила Кузьменко и его заместителя Тамару Муленкову, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий, помимо областного правительства вступился губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Схема выделения финансовых средств получила необходимые согласования. Все деньги были использованы только на установленные цели и возвращены в бюджет. На протяжении длительного времени практически все государственные сельхозпредприятия области работали в убыток. Многомиллионные вливания из регионального бюджета не давали эффекта. Только совхоз «Южно-Сахалинский» в 2015 году показал выручку в размере около 140 миллионов рублей. При этом хозяйство получило на развитие 300 миллионов. Не лучше обстояли дела и в совхозе «Комсомолец». Предприятие выживало исключительно за счет господдержки. В 2015 году в островном регионе началась реализация инвестиционного проекта компании «Грин Агро Сахалин». Он предусматривает создание двух крупных животноводческих комплексов с мощностями по переработке произведенного молока. Первый — на базе совхоза «Южно-Сахалинский» в 2016—2017 годах. Второй — в совхозе «Комсомолец», срок реализации — 2017−2018 годы. Новое предприятие рассчитано на 10 000 голов крупного рогатого скота, в том числе 3800 коров дойного стада. Ежегодная продукция — свыше 30 тысяч тонн молока и около 500 тонн мяса. Кроме того, реализация начинания принесет в бюджет области около 1,5 миллиардов рублей налоговых и неналоговых поступлений, позволит создать почти 500 новых рабочих мест», — рассказал СМИ глава региона.

Проект был представлен на Всероссийском экономическом форуме. По его итогам правительство региона заключило соглашение с инвестором. По согласованию с Сахалинской областной Думой решено было увеличить уставной капитал совхоза «Южно-Сахалинский» (100 процентов акций принадлежат Сахалинской области) на сумму 2,263 млрд рублей. Это позволило региону принять участие в проекте.

Заем, предоставленный бюджетом Сахалинской области, по мнению губернатора, был крайне необходим для реализации проекта: «Без этого реализация проекта была бы отодвинута как минимум на год», — уточнил Олег Кожемяко.

Губернатор Сахалина также публично заявил, что задержание Кузьменко и Муленковой нанесет ущерб Сахалинской области и ударит по авторитету власти.

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Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова в настоящее время отправлены под домашний арест. Между тем еще один арестованный министр — земельно-имущественных отношений — Елена Гах, ранее находившаяся под домашним арестом, отправлена в СИЗО Южно-Сахалинска. По версии следствия, Гах вместе с Кузьменко и его подчиненной Муленковой приняли решение о выделении коммерческой компании «Грин-Агро» бюджетной субсидии в размере более 1 млрд рублей под 0, 5% годовых. При этом следствие считает, что деньги на реализацию проекта по созданию необходимых области сельскохозяйственных производств не использовались.

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«ОПОРА России» обратилась в Генпрокуратуру

Президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин обратился с Генеральную прокуратуру РФ с официальной просьбой: предельно внимательно разобраться в ситуации с возбуждением уголовного дела в отношении генерального директора Южно-Сахалинского хлебокомбината Владимира Боева.

«Член «ОПОРЫ России», генеральный директор АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» Владимир Боев полагает, что дело возбуждено с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Прошу вас провести объективную и всестороннюю проверку по данному заявлению», — написано в обращении.

При этом, люди, знакомые с ситуацией, считают, что дело хлебокомбината искусственно регулярно оживляют.

«Все началось еще в 2010 году. Тогда на хлебокомбинате затеяли ремонт цехов и кровли. Использовали 500 кубов пенопласта, поставили на крышу два бака — для горячей воды и для холодной. Проектировщики что-то там напутали, баки перемерзли. Все давно исправлено, все работает. Но тогда 49% акций хлебокомбината принадлежали министерству имущественных отношений Сахалинской области. Никаких денег из бюджета, и это подтверждено документами, на ремонт не выделялось. Тем не менее, еще тогда, где-то в недрах правоохранительных органов зародилась мысль о хищении этого самого пенопласта. 6 раз проводили следователи проверку, шесть раз все заканчивалось отказом в возбуждении уголовного дела. Сейчас дело возбудили. Еще осенью. И до сих пор оно … лежит. Сам генеральный директор старается относиться к ситуации с юмором, но коллектив все это уже нервирует», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM журналист Citysakh.ru Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, громкие аресты в Сахалинской области начались в 2015 году с задержания экс-губернатора Александра Хорошавина, членов его правительства и приближенных предпринимателей. Все это время скандалы, связанные с громкими уголовными делами не утихают: отбывают сроки заключения или находятся под следствием мэры городов и городских округов, чиновники муниципалитетов, министры и их заместители. Между тем, начальник УМВД по Сахалинской области Олег Долгий обещает новые уголовные дела. Комментируя ситуацию в островном регионе, политолог, профессор ТОГУ Леонид Бляхер сказал, что «у российской правоохранительной системы есть команда «пуск», но нет команды «стоп».