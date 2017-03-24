«Не премии давать тем, кто экономит — гнать в шею тех, кто этого не делает»
Якутск, 24 марта, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Предложение премировать чиновников, курирующих реализацию проектов, в случае, если они сэкономили 10%, политолог из Якутии Виталий Обедин назвал удивительной глупостью. Фактически предлагается ввести материальное стимулирование за то, что люди должны делать по долгу службы, высказал он мнение корреспонденту ИА REGNUM.
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«Тут не премии надо давать тем, кто экономит, а гнать в шею тех, кто этого не делает — то есть замечен в том, что не препятствует необоснованным тратам или вообще транжирит бюджет. Особенно в тех ситуациях, когда смета после запуска проекта вдруг начинает разрастаться задним числом за счет всевозможных допсоглашений», — пояснил эксперт.
Обедин также акцентировал внимание на том, что обычно все бумажные инициативы, подразумевающие принятие субъективных решений, в реальности воплощаются с уродливыми мутациями.
«Что предлагают авторы этой инициативы? Платить людям за то, что они будут целенаправленно кастрировать проекты «не менее чем на 10%». Какая первая реакция у любого российского чиновника, который в доле с предпринимателем? «Пиши смету на 10% больше, я зарежу, и помимо своего отката получу еще премию от государства». В общем, тот случай, когда хочется брать у государства», — считает политолог.
Напомним, правительство РФ рассматривает возможность создания специального премиального фонд для эффективных госслужащих. Доплачивать занятым на проектах госслужащим предлагает Минэкономразвития в случае, если им удастся сэкономить не менее 10% бюджета от запланированных расходов.