Якутск, 24 марта, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Предложение премировать чиновников, курирующих реализацию проектов, в случае, если они сэкономили 10%, политолог из Якутии Виталий Обедин назвал удивительной глупостью. Фактически предлагается ввести материальное стимулирование за то, что люди должны делать по долгу службы, высказал он мнение корреспонденту ИА REGNUM.

synchroswimr Якутск, Якутия

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«Тут не премии надо давать тем, кто экономит, а гнать в шею тех, кто этого не делает — то есть замечен в том, что не препятствует необоснованным тратам или вообще транжирит бюджет. Особенно в тех ситуациях, когда смета после запуска проекта вдруг начинает разрастаться задним числом за счет всевозможных допсоглашений», — пояснил эксперт.

Обедин также акцентировал внимание на том, что обычно все бумажные инициативы, подразумевающие принятие субъективных решений, в реальности воплощаются с уродливыми мутациями.

«Что предлагают авторы этой инициативы? Платить людям за то, что они будут целенаправленно кастрировать проекты «не менее чем на 10%». Какая первая реакция у любого российского чиновника, который в доле с предпринимателем? «Пиши смету на 10% больше, я зарежу, и помимо своего отката получу еще премию от государства». В общем, тот случай, когда хочется брать у государства», — считает политолог.

Напомним, правительство РФ рассматривает возможность создания специального премиального фонд для эффективных госслужащих. Доплачивать занятым на проектах госслужащим предлагает Минэкономразвития в случае, если им удастся сэкономить не менее 10% бюджета от запланированных расходов.