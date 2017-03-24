Эрдоган продолжает сравнивать европейских политиков с «нацистами»
Анкара, 24 марта, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Несмотря на требования президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не применять впредь сравнения действий европейских политиков с «нацистскими», президент Турции не останавливается, пишет Der Stern.
«У вас должна быть смелость, чтобы назвать меня диктатором, но мне она не нужна, чтобы назвать вас фашистами или нацистами, — ответил на речь немецкого президента в своем интервью Реджеп Тайип Эрдоган, — До тех пор, пока вы будете называть меня диктатором, я буду называть вас так. Все просто».
Он упомянул про запрет въезда турецких министров в Нидерланды и демонстраций в Германии: «Если мы говорим о фашизме, то, должен сказать: он вам мешает. Ваши действия полностью соответствуют этому определению».
Помимо этого Эрдоган раскритиковал первую речь в роли президента ФРГ Штайнмайера, в которой немецкий политик призывал президента Турции не употреблять грубые сравнения, уважать права человека и освободить журналиста Дениза Юцеля.