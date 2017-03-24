Анкара, 24 марта, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Несмотря на требования президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не применять впредь сравнения действий европейских политиков с «нацистскими», президент Турции не останавливается, пишет Der Stern.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«У вас должна быть смелость, чтобы назвать меня диктатором, но мне она не нужна, чтобы назвать вас фашистами или нацистами, — ответил на речь немецкого президента в своем интервью Реджеп Тайип Эрдоган, — До тех пор, пока вы будете называть меня диктатором, я буду называть вас так. Все просто».

Он упомянул про запрет въезда турецких министров в Нидерланды и демонстраций в Германии: «Если мы говорим о фашизме, то, должен сказать: он вам мешает. Ваши действия полностью соответствуют этому определению».

Помимо этого Эрдоган раскритиковал первую речь в роли президента ФРГ Штайнмайера, в которой немецкий политик призывал президента Турции не употреблять грубые сравнения, уважать права человека и освободить журналиста Дениза Юцеля.