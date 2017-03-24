Пекин, 24 марта, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Запад должен отказаться от двойных стандартов перед лицом подымающего голову терроризма по всей Европе и перестать защищать преступников, осуществляющих террор в Китае, убеждая всех, что их действия — это «крик отчаяния», говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times 24 марта.

Sahm_Aaber Уйгурские террористы в ИГИЛ (запрещенная в России организация)

В среду Лондон потрясла террористическая атака недалеко от здания британского парламента. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибшим и всей британской нации.

Недавняя трагедия в Лондоне очень похожа на террористическую атаку в площади Тяньаньмэнь в центре Пекина в 2013 году, когда злоумышленник на машине с номерами Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая врезался в толпу возле моста Цзиньшуэй, убив двоих прохожих и ранив 40 человек, заявляет газета, проводя параллель между нынешними событиями в Лондоне и трагедией в Пекине четырехлетней давности.

«Мы переживаем вместе с Лондоном по поводу схожей террористической атаки. Тем не менее, мы не можем не вспомнить, как западные СМИ, включая британские, слабо проявляли симпатию жертвам теракта и вяло осуждали теракт в Китае», — делает замечание редакция, добавляя, что в свое время CNN даже использовала заголовок «Столкновение на Тяньаньмэнь: терроризм или крик отчаяния?» для материала, посвященного пекинскому теракту.

«Двойные стандарты» — утверждает газета — «это давняя привычка Запада по отношению к терроризму. Около трех лет назад, когда еще не так много терактов было в Европе и США, западное общественное мнение склонялось к тому, чтобы осуждать китайскую политику по отношению к этническим меньшинствам в контексте террористических атак в Синьцзяне».

Как отмечает издание, с 2015 года начались теракты по всей Европе. Увеличение числа беженцев с Ближнего Востока, наводнивших Европу и ряд проблем с общественной безопасностью стали одними из ключевых проблем всего Запада. В связи с этим, общественное мнение западного обывателя начало проявлять сдержанность по отношению к подобным атакам в Китае, но не позиция западных СМИ.

«Западные СМИ по-прежнему навязывают двойные стандарты. В 2015 году Франция испытала смертоносную атаку на офис сатирического журнала «Шарли Эбдо», а затем и целую серию терактов в Париже. Тем не менее, в том же году французский новостной журнал L'Obs опубликовал статью, написанную его пекинским корреспондентом, в которой осуждалась китайская политика в Синьцзяне и утверждалось, что уйгуры страдают от безжалостных репрессий», — приводит пример продолжения западом политики двойных стандартов даже после того, как тот сам стал жертвой террористических атак.

«В феврале произошел очередной теракт в Синьцзяне. Ключевые западные СМИ намеренно взяли в кавычки слово «головорезы» по отношению к террористам, атаковавшим ножами мирных граждан и на своих полосах процитировали Всемирный уйгурский конгресс, оправдывавший действия преступников», — продолжает Global Times

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Теперь, утверждает газета, преступник, вооруженный ножом, применил в Вестминстере ту же тактику, что и преступники в Синьцзяне. Все больше и больше террористов используют транспорт для атак на людей.

«Перед лицом лондонской трагедии те, кто осуждал Китай за его этническую политику по отношению к террористам в стране должны быть посрамлены. Они ставят свои личные ценности выше чужих и тем самым по факту поощряют терроризм в Китае», — приходит к выводу газета, высказывая надежду, что постоянные теракты, имеющие сейчас место быть в Европе, отрезвят тех, кто потворствовал двойным стандартам.

По мнению редакции, когда терроризм преобладает, все человечество должно объединиться против него, оставив на втором плане геополитическое соперничество и идеологические расхождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уйгурские сепаратисты в рядах боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали вернуться в Китай и «отомстить за угнетенных»

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Также в китайских СМИ появилась информация о том, что основатель всемирно известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс будет сотрудничать с властями Китая в борьбе с уйгурским терроризмом.

Напомним также, что МИД Китая резко осудил теракт в Лондоне, унесший жизни по меньшей мере 5 человек. Высшее руководство страны в лице председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Ли Кэцяна также выразили свои искренние соболезнования.

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