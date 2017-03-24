Якутск, 24 марта, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Подрядные организации Якутии должны чаще принимать участие в реализации проектов компании «Газпром». Об этом на встрече с председателем правления компании Алексеем Миллером 23 марта заявил глава Якутии Егор Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии, при том подчеркнули, что предложения о необходимости привлечения якутских научных и подрядных организаций к работам на стройках «Газпрома» было встречено с пониманием.

Geomosk Поселок Предпорожный, Якутия

Поддержку со стороны Алексея Миллера получило и предложение Егора Борисова подписать соглашение между компанией и республикой по социально-экономическому развитию в новой редакции. «Роль «Газпрома» в повышении качества жизни якутян будет возрастать», — выразил надежду глава Якутии.

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В частности, на встрече была достигнута договорённость об участии «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры республики. Так, в 2017 — 2021 годах компания намерена помочь построить четыре физкультурно-оздоровительных комплексов в Ленске, Алдане, Нерюнгри и Якутске.

Обсуждались и вопросы газификации четырёх районов республики от магистрального газопровода «Сила Сибири» до 2026 года. «Газпром» уже ведёт проектно-изыскательские работы для строительства первоочередных газопроводов-отводов и газораспределительных станций в Ленском, Олекминском, Нерюнгринском и Алданском районах. Республика начала проектирование внутрипоселковых газовых сетей в городе Олекминск, сёлах Мурья и Беченча Ленского района. Реализация совместной программы будет продолжена.

Напомним, «Газпром» осуществляет на территории Якутии ряд крупных проектов, в том числе по формированию Якутского центра газодобычи, обустройству Чаяндинского месторождения и строительству магистрального газопровода «Сила Сибири». Протяженность участка газопровода, который пройдет по территории республики, составляет 1 291 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание Якутии выступило с законодательной инициативой внесения корректировок в федеральный закон «О недрах». Парламентарии региона просят прописать в нём пока не предусмотренные нормы, обязывающие недропользователя участвовать в социально-экономическом развитии территории, на которой он осуществляет свою деятельность.