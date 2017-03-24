Париж, 24 марта, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы», бывший премьер-министр Франсуа Фийон обвинил действующего президента Франсуа Олланда в заговоре против его политической кампании, передаёт BFM TV.

European People's Party Франсуа Фийон

Свидетельством этого, по словам Фийона, является, в частности, утечка в СМИ материалов о расследовании в отношении его семьи. «Некоторые газеты получают документы через 48 часов после того, как их изымают следователи, например из моего офиса. Кто их передаёт им? Государственные службы», — заявил политик.

Он также сослался на журналистское расследование, которое должно быть опубликовано в ближайшие дни, указывающее на то, что Франсуа Олланд сформировал «теневой кабинет» в Елисейском дворце, и по его распоряжению полиция прослушивает телефоны его политических оппонентов. Объектами такой прослушки якобы стали сам Франсуа Фийон, а также экс-президент Франции Николя Саркози.

В связи с этим Фийон призвал начать расследование в отношении Олланда, заявив, что «в истории страны за последний период ни один глава государства не заходил столь далеко в беззаконии».

В администрации президента Франции уже прокомментировали данные заявления, сообщив, что Франсуа Олланд «решительно осуждает лживые обвинения» в его адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта прокуратура Франции сообщила о предъявлении кандидату в президенты от республиканцев официальных обвинений в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства его жены и детей.

Информацию о том, что, будучи депутатом Национального собрания, Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил супругу в качестве своего помощника, распространили СМИ. Якобы Пенелопа Фийон получала зарплату из государственных фондов, но при этом не выполняла функций помощника депутата.

Спустя несколько дней также стало известно, что расследование в отношении Франсуа Фийона пополнилось пунктом о «торговле влиянием». Интерес у следствия вызвала информация в СМИ о том, что с 2012 года покупку одежды политику оплачивал неназванный «богатый друг», который потратил на это в общей сложности 48,5 тысячи евро.

21 марта появилась информация, что Фийона заподозрили в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», а также «подделке и использовании фальшивых документов».

Будучи бесспорным фаворитом президентских выборов, Франсуа Фийон стал стремительно терять рейтинг после выдвинутых против него обвинений и на сегодняшний день скатился на третье место.