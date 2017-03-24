Берлин, 24 марта, 2017, 04:52 — ИА Регнум. 26 марта на федеральной земле ФРГ Саар пройдут выборы в местный парламент. 24 марта канцлер Германии приехала в город Санкт-Вендель, чтобы выступить с речью перед избирателями. После ажиотажа, который вызвало избрание Мартина Шульца на пост главы СДПГ, партия ХДС чувствует себя неуверенно, особенно в рамках предвыборной гонки в земельные парламенты Германии, сообщает T-online.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Так, близятся выборы в парламентах земли (ландтагах) в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейн-Вестфалии. Ангела Меркель приехала в Саар, чтобы поддержать премьер-министра земли Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая представляет интересы Христианско-демократического союза. На сегодняшний день в ландтаге земли — 19 голосов ХДС и 17 голосов СДПГ, 9 — Левые, Пиратская партия Германии — 4, Зеленые — 2. Эксперты полагают, что социал-демократы могут занять большинство на грядущих выборах в воскресенье.

«Мы здесь как сильная армия, мы здесь для того, чтобы в воскресенье сказать: у Саара все идет успешно, и в сентябре мы продолжим наше дело, — отметила Меркель перед четырьмя тысячами избирателей, — примите мои слова всерьез». Канцлер всегда подчеркивает достоинство граждан земли Саар, где уже на протяжении 18 лет правящей партией является ХДС, пишет T-online.

Критики обвиняют Меркель, что она не борется с Мартином Шульцем: ведет недостаточно агрессивную агитацию, никогда его ни в чем не обвиняет, слишком мало показывает преданность партии. Но в четверг во время своего выступления она ни разу не упомянула лидера СДПГ, что расценивается экспертами как наступательный политический ход.